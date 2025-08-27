Inscription
#Roman francophone

Monsieur Mouche

Claude-Alain Arnaud

ActuaLitté
Il y a ceux qui ne feraient pas de mal à une mouche et ceux qui persécutent monsieur Mouche. Un bataillon de nuisibles gravite autour du pavillon de banlieue de ce prof de lettres qui, depuis quarante-deux-ans, courbe l'échine. A sa droite, Richard Comte qui violente femme, enfants et Mouche, dès lors que ce dernier se pique d'héroïsme. A sa gauche, Thomas Fabri qui s'emploie à massacrer la sérénité du quartier et le répertoire d'AC/DC. Face à lui, dans une salle de classe du lycée Albert-Camus, Rémy Pastre, qui achève sa puberté et le reste d'amour-propre de son professeur. Faut-il éprouver de la peine lorsque le mauvais sort vient frapper ces infectes protagonistes ? Claude Alain Arnaud flatte vos pulsions vengeresses et manipule les forces karmiques pour devenir le justicier des bredouilleurs aux mains moites dans un premier roman réjouissant.

Par Claude-Alain Arnaud
Chez Le Dilettante

|

Auteur

Claude-Alain Arnaud

Editeur

Le Dilettante

Genre

Littérature française

Monsieur Mouche

Claude-Alain Arnaud

Paru le 27/08/2025

128 pages

Le Dilettante

15,00 €

ActuaLitté
9791030801613
© Notice établie par ORB
