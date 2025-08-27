La nuit est tombée. On n'entend plus un bruit. C'est l'heure de faire dodo pour tous les animaux. Et pourtant... Lucette l'écureuil n'a pas son pyjama, Léon le cochon n'a pas fini de se laver les dents, Lison la girafe fait un dernier petit pipi... Un album drôle sur le moment du coucher Parce que même sur la banquise, dans la jungle, dans la savane, dans la forêt... , il arrive que certains couchers soient plus compliqués que d'autres ! Une thématique qui parlera à tous les parents et leurs enfants. Des rabats astucieux pour animer le récit Des rabats astucieux qui créent la surprise : quand le rabat est fermé, on voit une maison se détacher en ombre dans l'obscurité et le calme de la nuit - Quand on ouvre le rabat et qu'on entre dans la maison, la lumière est allumée et c'est le bazar.