#Essais

Formule 1

Frank Hopkinson

Aintree, Hockenheimring, Indianapolis, Monaco, Suzuka, Rouen-les-Essarts, Silverstone, Long Beach, Imola, Dijon-Prenois... Autant de circuits mythiques qui ont marqué leur époque et les pilotes qui les ont empruntés à pleine vitesse ! Chacun de ces endroits, par ses courses mémorables, a façonné et influé sur l'histoire de la F1 : les voitures et les règles de sécurité ont été adaptées à la suite d'accidents qui s'y sont produits ; certains circuits historiques ont été fermés, voire ont disparu ; d'autres ont vu leur tracé considérablement modifié au fil des années, avec notamment l'apparition de chicanes et de nouveaux virages. Des stands magnifiquement conservés de Reims-Gueux aux grands temples de la vitesse de Monza et de Spa-Francorchamps, en passant par la disparition du Nürburgring et l'aventure malheureuse à Indianapolis, partez à la découverte de ces lieux légendaires, de leurs spécificités techniques et de leurs évolutions.

Chez Larousse

Auteur

Frank Hopkinson

Editeur

Larousse

Genre

Formule 1

Formule 1

Frank Hopkinson

Paru le 17/09/2025

2 pages

Larousse

29,99 €

9782036083608
© Notice établie par ORB
