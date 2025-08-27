Inscription
Mechanism of the heart

Alicia Garnier

Le coeur est un mécanisme complexe qui n'obéit à aucune règle. Depuis leur enfance, Dawn et Garrett sont inséparables, partageant tout, y compris leur passion pour les défis insensés. Jusqu'à ce que Dawn rencontre l'homme idéal. Terminé les paris. Terminé leur complicité. Une distance inédite s'installe un peu plus chaque jour entre eux, mettant à l'épreuve leur amitié comme jamais auparavant. Aucun des deux ne semble prêt à admettre que leurs sentiments sont bien plus forts que ce qu'ils prétendent. Mais à force de jouer à ce jeu qu'ils maîtrisaient pourtant si bien, ils pourraient tout briser... Entre blessures du passé, non-dits et aléas de la vie, oseront-ils franchir le pas au risque de tout perdre ?

Par Alicia Garnier
Chez Hugo et Compagnie

Auteur

Alicia Garnier

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Mechanism of the heart

Alicia Garnier

Paru le 27/08/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

9782755675283
© Notice établie par ORB
