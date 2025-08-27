Auteur d'une oeuvre intemporelle, traduite en cent trente-cinq langues et dialectes, Hergé a su transcender les conditions de son milieu, son absence de formation et son mode d'expression, la bande dessinée, dont on n'attendait rien que le divertissement des plus jeunes. Thierry Groensteen analyse les secrets de ce formidable accomplissement, les ressorts des Aventures de Tintin et la place d'Hergé dans l'histoire du neuvième art. Il dévide les méandres d'une biographie marquée par des rencontres importantes et quelques zones d'ombre, et raconte ce qu'il est advenu de l'oeuvre après la mort de son créateur, en 1983. Il répond également aux reproches adressés au dessinateur belge. Créateur de personnages inoubliables, ce dernier fait aujourd'hui, plus que jamais, figure de classique.