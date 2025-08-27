Inscription
#Essais

Introduction générale au droit

Daniel Mainguy

ActuaLitté
Un ouvrage complet et pédagogique d'introduction au droit pour aborder sereinement sa première année. Points clés de l'ouvrage : 1/ Un ouvrage indispensable pour bien commencer sa première année de droit 2/ Une synthèse pour saisir les fondamentaux du droit 3/ Un outil complet, ordonné autour d'une progression dans la connaissance des mécanismes, du langage, des concepts juridiques Cette introduction générale au droit aborde la définition du droit, ses fondements, l'essentiel de ses règles et ses sources, la preuve des droits et l'accès à la justice. L'ensemble est pédagogique, à travers des définitions, des exemples et des documents.

Chez LexisNexis

|

Auteur

Daniel Mainguy

Editeur

LexisNexis

Genre

Introduction historique au dro

Introduction générale au droit

Paru le 27/08/2025

286 pages

22,00 €

9782711041091
