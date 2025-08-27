Un ouvrage complet et pédagogique d'introduction au droit pour aborder sereinement sa première année. Points clés de l'ouvrage : 1/ Un ouvrage indispensable pour bien commencer sa première année de droit 2/ Une synthèse pour saisir les fondamentaux du droit 3/ Un outil complet, ordonné autour d'une progression dans la connaissance des mécanismes, du langage, des concepts juridiques Cette introduction générale au droit aborde la définition du droit, ses fondements, l'essentiel de ses règles et ses sources, la preuve des droits et l'accès à la justice. L'ensemble est pédagogique, à travers des définitions, des exemples et des documents.