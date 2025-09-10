Les recettes du parc Disneyland Paris

Découvrez la magie de Disneyland® Paris dans votre assiette ! Chaque année, des milliers de visiteurs viennent vivre la féerie Disney au sein du Parc, profitant d'attractions captivantes, de spectacles hauts en couleur, de décors impressionnants... ainsi que de saveurs culinaires uniques qui rendent l'expérience inoubliable ! Cet ouvrage vous invite à un voyage culinaire : découvrez les recettes iconiques concoctées par les chefs du Parc ainsi que des recettes exclusives, signées Leslie Winandy, qui s'inspirent des lands et des attractions. Explorez Disneyland® Paris d'une toute nouvelle manière, et prenez-en plein les yeux et les papilles !