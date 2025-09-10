Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Les recettes du parc Disneyland Paris

Leslie Winandy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Découvrez la magie de Disneyland® Paris dans votre assiette ! Chaque année, des milliers de visiteurs viennent vivre la féerie Disney au sein du Parc, profitant d'attractions captivantes, de spectacles hauts en couleur, de décors impressionnants... ainsi que de saveurs culinaires uniques qui rendent l'expérience inoubliable ! Cet ouvrage vous invite à un voyage culinaire : découvrez les recettes iconiques concoctées par les chefs du Parc ainsi que des recettes exclusives, signées Leslie Winandy, qui s'inspirent des lands et des attractions. Explorez Disneyland® Paris d'une toute nouvelle manière, et prenez-en plein les yeux et les papilles !

Par Leslie Winandy
Chez Hachette

|

Auteur

Leslie Winandy

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine familiale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les recettes du parc Disneyland Paris par Leslie Winandy

Commenter ce livre

 

Les recettes du parc Disneyland Paris

Leslie Winandy

Paru le 10/09/2025

144 pages

Hachette

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017894537
9782017894537
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.