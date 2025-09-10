Hulk se déguise

La nouvelle collection de premières histoires Disney pour accompagner les 0-3 ans dans leurs premières découvertes ! Une petite histoire inédite et amusante, à lire avec son tout-petit pour un moment de tendresse. Une maquette épurée et moderne, avec des pages indéchirables, adaptée aux bébés. Résumé : Hulk pense que ses amis lui cachent quelque chose. Le géant décide donc de les suivre discrètement. Pour cela, il se déguise en espérant passer inaperçu... mais ce n'est pas gagné !