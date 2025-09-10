Inscription
#Album jeunesse

Hulk se déguise

A préciser, Marvel

ActuaLitté
La nouvelle collection de premières histoires Disney pour accompagner les 0-3 ans dans leurs premières découvertes ! Une petite histoire inédite et amusante, à lire avec son tout-petit pour un moment de tendresse. Une maquette épurée et moderne, avec des pages indéchirables, adaptée aux bébés. Résumé : Hulk pense que ses amis lui cachent quelque chose. Le géant décide donc de les suivre discrètement. Pour cela, il se déguise en espérant passer inaperçu... mais ce n'est pas gagné !

Par A préciser, Marvel
Chez Hachette

|

Auteur

A préciser, Marvel

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

Hulk se déguise

A préciser, Marvel

Paru le 10/09/2025

32 pages

Hachette

5,95 €

ActuaLitté
9782017327783
