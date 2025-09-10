Inscription
Argentine

Le Routard

ActuaLitté
Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Quand on suit les contours de ce pays, on imagine déjà la magie de l'aventure : le rythme du tango, la découverte des chutes d'Iguazù, le charme des ruelles historiques de Salta, la contemplation des ciels embrasés de la Terre de Feu... Bienvenue en Argentine ! Dans Le Routard Argentine, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - des activités (passer une nuit au rythme du tango dans l'une des nombreuses milongas de Buenos Aires, dans la capitale, assister à un match au stade de Boca Juniors...), des visites (en prendre plein la vue aux chutes d'Iguazú, découvrir les merveilles géologiques des quebradas...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - plus de 35 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir l'Argentine hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis plus de 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

Par Le Routard
Chez Hachette

|

Auteur

Le Routard

Editeur

Hachette

Genre

Argentine

Argentine

Le Routard

Paru le 17/09/2025

440 pages

Hachette

18,95 €

ActuaLitté
9782017323907
