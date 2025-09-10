Une fine plume

Hambourg, 1886 Lily, la fille d'Alfred Karsten, l'un des plus grands armateurs hambourgeois, prend son destin en main, avant que celui-ci ne la frappe. Lily Karsten et Jo Bolten sont rattrapés par la réalité de leur condition sociale. Le jeune ouvrier du port, anéanti par la mort de son petit frère, met fin à sa relation naissante avec la jeune femme, persuadé que rien ne sera jamais possible entre eux. De son côté, Ludwig Oolkert, le principal concurrent d'Alfred Karsten, fomente une vengeance pour détruire l'entreprise familiale. Il profite de la détresse de Jo pour lui proposer un marché. Si le jeune homme parvient à soutirer des informations compromettantes sur les Karsten, Oolkert promet de faire libérer Charlie, l'ami de Jo, qui croupit en prison. Quoi qu'ils fassent, les destins de Lily et de Jo semblent voués à se croiser. Mais Jo choisira-t-il de sauver son ami au détriment de la femme dont il est amoureux ? Et Lily parviendra-t-elle à s'émanciper en écrivant des articles pour la presse socialiste, sous le nom de plume de Louise Michel ?