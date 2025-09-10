Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Une fine plume

Véronique Minder, Miriam Georg

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Hambourg, 1886 Lily, la fille d'Alfred Karsten, l'un des plus grands armateurs hambourgeois, prend son destin en main, avant que celui-ci ne la frappe. Lily Karsten et Jo Bolten sont rattrapés par la réalité de leur condition sociale. Le jeune ouvrier du port, anéanti par la mort de son petit frère, met fin à sa relation naissante avec la jeune femme, persuadé que rien ne sera jamais possible entre eux. De son côté, Ludwig Oolkert, le principal concurrent d'Alfred Karsten, fomente une vengeance pour détruire l'entreprise familiale. Il profite de la détresse de Jo pour lui proposer un marché. Si le jeune homme parvient à soutirer des informations compromettantes sur les Karsten, Oolkert promet de faire libérer Charlie, l'ami de Jo, qui croupit en prison. Quoi qu'ils fassent, les destins de Lily et de Jo semblent voués à se croiser. Mais Jo choisira-t-il de sauver son ami au détriment de la femme dont il est amoureux ? Et Lily parviendra-t-elle à s'émanciper en écrivant des articles pour la presse socialiste, sous le nom de plume de Louise Michel ?

Par Véronique Minder, Miriam Georg
Chez Hachette

|

Auteur

Véronique Minder, Miriam Georg

Editeur

Hachette

Genre

XIXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une fine plume par Véronique Minder, Miriam Georg

Commenter ce livre

 

Une fine plume

Miriam Georg trad. Véronique Minder

Paru le 10/09/2025

352 pages

Hachette

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017307549
9782017307549
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.