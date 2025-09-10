Les Russes de moins de 18 ans n'ont connu qu'un seul homme à la tête du pays : Vladimir Poutine. Les réseaux sociaux sont bloqués, les manuels d'histoire réécrits, les jeux vidéos et jeux de sociétés développés avec le soutien du Kremlin. Depuis l'invasion de l'Ukraine, en février 2022, la quasi-totalité des médias indépendants ont été interdits, bloqués et/ou déclarés "agents de l'étranger", ou "organisations indésirables". Tous les autres sont soumis à la censure militaire. Comment grandit un Russe aujourd'hui ? Que connaît-il du reste du monde ? De l'Europe, de l'Ukraine, des pays ex-soviétiques, de la Chine, des Etats-Unis ? Du mot même de liberté? A quoi rêve-t-il ? Peut-on encore savoir ce qu'il se passe dans la tête d'un Russe en dehors de la Russie ?