Conqueror of the Dying Kingdom Tome 6

"Tu es d'une vulgarité sans bornes ! " Au château des Gudenweil, qui convoitent le royaume de Sharta, Yuri a écrasé avec une puissance inouïe les sbires de la maîtresse des lieux, assurant ainsi la tranquillité de Myalo. Peu après, il est sélectionné pour un tournoi de Tôgi organisé par l'académie. Enchaînant les brillantes victoires, il affronte en finale Jula, l'héritière d'une famille de sorcières. Pour remporter le titre, la joueuse adverse s'attaque lâchement à "l'atelier", cette passerelle vers l'espoir que Yuri a créée avec ses amis. Le mal qui a ruiné tant d'efforts doit être châtié ! Cette histoire retrace l'ascension par la force du futur "Diable".