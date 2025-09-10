Inscription
#Manga

Conqueror of the Dying Kingdom Tome 6

Fudeorca, Muramasa Sabiku, Toi8

ActuaLitté
"Tu es d'une vulgarité sans bornes ! " Au château des Gudenweil, qui convoitent le royaume de Sharta, Yuri a écrasé avec une puissance inouïe les sbires de la maîtresse des lieux, assurant ainsi la tranquillité de Myalo. Peu après, il est sélectionné pour un tournoi de Tôgi organisé par l'académie. Enchaînant les brillantes victoires, il affronte en finale Jula, l'héritière d'une famille de sorcières. Pour remporter le titre, la joueuse adverse s'attaque lâchement à "l'atelier", cette passerelle vers l'espoir que Yuri a créée avec ses amis. Le mal qui a ruiné tant d'efforts doit être châtié ! Cette histoire retrace l'ascension par la force du futur "Diable".

Par Fudeorca, Muramasa Sabiku, Toi8
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Fudeorca, Muramasa Sabiku, Toi8

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

Conqueror of the Dying Kingdom Tome 6

Fudeorca, Muramasa Sabiku

Paru le 10/09/2025

192 pages

Bamboo Editions

7,95 €

ActuaLitté
9791041114078
