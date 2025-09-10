Lord of the fans - Dans l'oeil du Roi démon Tome 5

Dernier volet de l'histoire du Roi démon qui était trop fan de l'héroïne décidée à le faire tomber ! Alors qu'elle ressent un amour naissant pour maître Leroy, Ellie est terriblement frustrée que ce dernier ne voie en elle qu'une simple héroïne. Dès lors, sa volonté de poursuivre sa carrière commence à vaciller... Témoin de la détresse de son idole, Reynolds n'a d'autre choix que d'accepter la retraite de cette dernière et de tirer un trait sur son rôle de fan dévoué. Où va donc les mener cette relation qui les fait se croiser sans jamais se comprendre ? ! Pour le savoir, ne manquez pas le dénouement de leur poignante histoire !