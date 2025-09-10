Inscription
#Manga

Lord of the fans - Dans l'oeil du Roi démon Tome 5

Hiroshi Noda, Masayasu Fukushima

ActuaLitté
Dernier volet de l'histoire du Roi démon qui était trop fan de l'héroïne décidée à le faire tomber ! Alors qu'elle ressent un amour naissant pour maître Leroy, Ellie est terriblement frustrée que ce dernier ne voie en elle qu'une simple héroïne. Dès lors, sa volonté de poursuivre sa carrière commence à vaciller... Témoin de la détresse de son idole, Reynolds n'a d'autre choix que d'accepter la retraite de cette dernière et de tirer un trait sur son rôle de fan dévoué. Où va donc les mener cette relation qui les fait se croiser sans jamais se comprendre ? ! Pour le savoir, ne manquez pas le dénouement de leur poignante histoire !

Par Hiroshi Noda, Masayasu Fukushima
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Hiroshi Noda, Masayasu Fukushima

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Lord of the fans - Dans l'oeil du Roi démon Tome 5

Hiroshi Noda, Masayasu Fukushima

Paru le 10/09/2025

160 pages

Bamboo Editions

7,95 €

9791041111053
