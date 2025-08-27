La Flamme des dragons

LA VENGEANCE EST UNE PROMESSE SIGNEE DANS LE SANG. Elowen Atarah, princesse d'Imirath, était autrefois aimée, choyée et épanouie. Jusqu'à ce que son père la trahisse, l'emprisonne dans les donjons du palais et lui dérobe ses dragons. Des années plus tard, après avoir réussi à s'enfuir, elle n'a qu'une idée en tête : récupérer les créatures féroces qu'elle a perdues et se venger des violences qu'elle a subies. Qui de mieux pour l'aider que l'homme le plus redouté de tous les royaumes de Ravaryn ? Cayden Veles, commandant de l'armée de Vareveth, lui propose un marché dont elle rêve depuis son exil : il l'aidera à libérer ses dragons à condition qu'elle s'engage avec lui dans la guerre contre Imirath. Et même s'il l'insupporte comme aucun autre et qu'elle n'a aucune confiance en lui, rien n'unit plus deux alliés réticents qu'un ennemi commun mortel... Traduit de l'anglais par Cécile Fruteau RESERVE A UN PUBLIC AVERTI