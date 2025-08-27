Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

La Flamme des dragons

Cécile Fruteau, Olivia Rose Darling

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
LA VENGEANCE EST UNE PROMESSE SIGNEE DANS LE SANG. Elowen Atarah, princesse d'Imirath, était autrefois aimée, choyée et épanouie. Jusqu'à ce que son père la trahisse, l'emprisonne dans les donjons du palais et lui dérobe ses dragons. Des années plus tard, après avoir réussi à s'enfuir, elle n'a qu'une idée en tête : récupérer les créatures féroces qu'elle a perdues et se venger des violences qu'elle a subies. Qui de mieux pour l'aider que l'homme le plus redouté de tous les royaumes de Ravaryn ? Cayden Veles, commandant de l'armée de Vareveth, lui propose un marché dont elle rêve depuis son exil : il l'aidera à libérer ses dragons à condition qu'elle s'engage avec lui dans la guerre contre Imirath. Et même s'il l'insupporte comme aucun autre et qu'elle n'a aucune confiance en lui, rien n'unit plus deux alliés réticents qu'un ennemi commun mortel... Traduit de l'anglais par Cécile Fruteau RESERVE A UN PUBLIC AVERTI

Par Cécile Fruteau, Olivia Rose Darling
Chez Roncière

|

Auteur

Cécile Fruteau, Olivia Rose Darling

Editeur

Roncière

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Flamme des dragons par Cécile Fruteau, Olivia Rose Darling

Commenter ce livre

 

La Flamme des dragons

Olivia Rose Darling trad. Cécile Fruteau

Paru le 27/08/2025

464 pages

Roncière

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385661908
9782385661908
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.