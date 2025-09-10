Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Le droit des gens virtuels

Elsa Godart, Lina Williatte-Pellitteri

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les technologies numériques présentent des enjeux inédits, tant anthropologiques que sociaux, qui interrogent profondément l'exceptionnalité de l'espèce humaine. Nos modes de vie, nos interactions sociales, les structures économiques ou familiales, mais aussi les cadres traditionnels de la pensée sont remis en cause. A travers les algorithmes, les réseaux sociaux, l'IA ou le métavers, la technique ne se contente plus de prolonger les facultés humaines, elle participe à leur transformation ; l'intelligence artificielle ne se limite pas à automatiser des tâches, elle façonne des comportements originaux, influence les décisions et redéfinit les rapports de pouvoir. Les grandes plateformes numériques, quant à elles, ne se contentent pas de connecter des individus, elles modèlent des subjectivités, standardisent des désirs et transforment les relations intersubjec­tives en marchandises. Ces mutations profondes suscitent un questionnement : quel devenir pour le sujet dans cet environnement numérique ? Est-il réduit à un simple consommateur, à une donnée parmi d'autres, ou bien reste-t-il un acteur capable de se définir et de se projeter librement ? A l'heure d'un développement technoscientifique sans précédent, il est fondamental de réfléchir à une éthique du sujet virtuel et d'ériger une déclaration universelle des droits et des devoirs du citoyen numérique.

Par Elsa Godart, Lina Williatte-Pellitteri
Chez Hermann

|

Auteur

Elsa Godart, Lina Williatte-Pellitteri

Editeur

Hermann

Genre

Notions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le droit des gens virtuels par Elsa Godart, Lina Williatte-Pellitteri

Commenter ce livre

 

Le droit des gens virtuels

Elsa Godart

Paru le 10/09/2025

314 pages

Hermann

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037043733
9791037043733
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.