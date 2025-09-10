Missel des enfants Année A

L'édition 2026 du Missel des enfants, pour suivre la messe et les lectures bibliques de l'année liturgique C (du 30 novembre 2025 au 22 novembre 2026). L'outil indispensable pour permettre aux enfants d'être acteurs de la messe Accessible dès 8 ans, cet ouvrage permet à l'enfant de comprendre ce qu'il voit, entend et dit à la messe, pour mieux saisir le sens de chaque célébration et y participer pleinement. Pour chaque dimanche, il trouvera toutes les lectures de la messes, ainsi que des encadrés pédagogiques expliquant et définissant les mots compliqués. Un bel ouvrage illustré avec sensibilité, qui ouvre à l'intériorité Les illustrations de Marcelino Truong servent d'appui à la découverte de la prière. Un outil idéal pour préparer la messe en famille, suivre la liturgie à l'église, et pour les groupes de catéchisme.