Les guerres d'Italie

Didier Le Fur

Entre 1494 et 1559, la péninsule italienne fut le théâtre de plusieurs guerres d'une intensité encore jamais atteinte. Souvent présentées comme un affrontement voulu par des souverains français aux ambitions chimériques, les guerres d'Italie ont pourtant une réalité globale. La France, l'Espagne, le Saint Empire, la Suisse et l'Empire ottoman participent ainsi au ravage des terres italiennes au cours de ce premier conflit entre nations européennes naissantes. Rassemblant les meilleurs historiens de chaque Etat, ce livre invite à sortir d'une perception francocentrée des guerres d'Italie et à repenser bien des événements - la bataille de Pavie, le sac de Rome - et des parcours - Machiavel, Charles Quint, le pape Jules II. Il offre une lecture aussi originale que captivante.

Par Didier Le Fur
Chez Alpha

|

Auteur

Didier Le Fur

Editeur

Alpha

Genre

Italie

Les guerres d'Italie

Didier Le Fur

Paru le 27/08/2025

Alpha

13,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782383881544
