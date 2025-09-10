Inscription
La forêt de Louison

Stéphanie Rubini, Elsa Bordier

Louison et Noham adorent se retrouver dans la forêt derrière chez mamie, car toutes leurs idées y prennent vie. Ils y vivent des aventures, et y font toujours des rencontres fantastiques ! Un tome sous le signe de l'amitié Des amis, on n'en a jamais assez, et ceux de la forêt ne sont décidément pas comme les autres : ogre cuisinier, tribu de lutins, arbres coquets ou encore leur propre reflets... Louison et Noham ne sont pas au bout de leurs surprises ! Une ode à l'imagination Matérialisant les idées, craintes et envies de ces petits héros, la forêt est un terrain de jeu à l'image des enfants. Chaque épisode est l'occasion d'un voyage dans un nouvel univers doux, poétique et toujours surprenant !

Par Stéphanie Rubini, Elsa Bordier
Chez Bayard jeunesse

Stéphanie Rubini, Elsa Bordier

Bayard jeunesse

Divers

La forêt de Louison

Stéphanie Rubini, Elsa Bordier

Paru le 10/09/2025

72 pages

Bayard jeunesse

11,00 €

9791036378492
