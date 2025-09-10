Inscription
A Touch of Poison

Clare Sager, Elsa Ganem, Eliot Baum

En Elfhame, où les mensonges sont aussi acérés que des lames, il n'existe pas de plus grande faiblesse que celle d'avoir un coeur... Ebranlée par les révélations de Bastian, Kat se réveille de sa maladie résolue à rester loin de celui qui l'a trahie. Mais le destin en a décidé autrement. Kat est piégée au royaume des faes, liée à Bastian, car lui seul peut contenir le poison qui la ronge. En Elfhame, les cours de l'Aube et du Crépuscule se livrent à une dangereuse danse depuis des siècles, un enchaînement de complots et de trahisons sous une paix de façade. A présent, cet équilibre précaire est menacé : un mystérieux groupe rebelle a infiltré la capitale, et l'on raconte qu'il existe une relique ancienne capable de bouleverser le rapport de force. Kat et Bastian, propulsés malgré eux au coeur de cette lutte, doivent faire la lumière sur de sombres secrets, mais aussi sur leurs sentiments. Leur survie en dépend... tout comme celle du peuple fae lui-même.

Par Clare Sager, Elsa Ganem, Eliot Baum
Chez Bragelonne

Auteur

Clare Sager, Elsa Ganem, Eliot Baum

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

A Touch of Poison

Clare Sager trad. Elsa Ganem

Paru le 10/09/2025

672 pages

Bragelonne

26,00 €

9791028140915
