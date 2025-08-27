Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Dans la tête d'un gorille

Jessica Serra, Cédric Crémière

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nimbé de légendes, le gorille a longtemps été considéré comme le chaînon manquant de l'espèce humaine ou son alter ego, et a alimenté de nombreux fantasmes. Les explorateurs et commerçants sont les premiers à rassembler des connaissances autour de ce singe, suivis par les naturalistes et les primatologues. Cédric Crémière retrace l'évolution de la place du gorille dans l'arbre du vivant et le lien que les sociétés humaines nouent avec lui. Les travaux de Dian Fossey et d'autres éthologues révèlent la richesse de ses comportements. Loin de l'image de King Kong, le gorille se distingue par une vie sociale paisible, fondée sur la coopération et l'empathie. Ses aptitudes au langage et son intelligence fascinent le monde entier. Cependant, sa conservation demeure un défi. Les conflits armés, le braconnage et la déforestation minent ses zones d'habitat. Face à l'urgence, les espaces de conservation mettent en place des mesures de protection. Au-delà de la préoccupation écologique, le gorille nourrit les imaginaires humains, les représentations spirituelles et les productions culturelles. Son histoire s'écrit toujours au carrefour de la nôtre.

Par Jessica Serra, Cédric Crémière
Chez Humensciences Editions

|

Auteur

Jessica Serra, Cédric Crémière

Editeur

Humensciences Editions

Genre

Ethologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dans la tête d'un gorille par Jessica Serra, Cédric Crémière

Commenter ce livre

 

Dans la tête d'un gorille

Cédric Crémière

Paru le 27/08/2025

Humensciences Editions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379316654
9782379316654
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.