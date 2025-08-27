Dans la tête d'un gorille

Nimbé de légendes, le gorille a longtemps été considéré comme le chaînon manquant de l'espèce humaine ou son alter ego, et a alimenté de nombreux fantasmes. Les explorateurs et commerçants sont les premiers à rassembler des connaissances autour de ce singe, suivis par les naturalistes et les primatologues. Cédric Crémière retrace l'évolution de la place du gorille dans l'arbre du vivant et le lien que les sociétés humaines nouent avec lui. Les travaux de Dian Fossey et d'autres éthologues révèlent la richesse de ses comportements. Loin de l'image de King Kong, le gorille se distingue par une vie sociale paisible, fondée sur la coopération et l'empathie. Ses aptitudes au langage et son intelligence fascinent le monde entier. Cependant, sa conservation demeure un défi. Les conflits armés, le braconnage et la déforestation minent ses zones d'habitat. Face à l'urgence, les espaces de conservation mettent en place des mesures de protection. Au-delà de la préoccupation écologique, le gorille nourrit les imaginaires humains, les représentations spirituelles et les productions culturelles. Son histoire s'écrit toujours au carrefour de la nôtre.