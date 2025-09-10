Il est son pire ennemi... et son désir le plus ardent. La guerre est finie, les ténèbres ont gagné, et l'élu est mort... Capturée alors que son château tombe aux mains de l'ennemi, Briony Rosewood n'a qu'une certitude : le monde qu'elle a toujours connu n'existe plus. Bomard a triomphé, et les sujets d'Evermore sont condamnés à un sombre avenir, car seuls la servitude, l'emprisonnement et la mort les attendent. Les rescapées, privées de leur magie, sont rapidement livrées aux plus offrants lors d'une vente aux enchères, et en tant que princesse, Briony est un prix convoité. Après une lutte acharnée, elle devient la propriété de Toven Hearst, l'héritier d'une famille de haut rang connue pour son ambition sans limites... et un homme qui la fascine depuis toujours. Dans cet univers où la magie est une arme mortelle et où aucune pensée ne reste secrète, tout semble perdu. Mais une aide insoupçonnée pourrait bien surgir de l'ombre et raviver un espoir que Briony croyait à jamais éteint. "La dark romantasy qui m'obsède depuis des années ! " Ali Hazelwood, autrice de The Love Hypothesis "Je ne manque jamais de recommander ce livre aux personnes que je rencontre. Je l'ai adoré". Hannah Grace, autrice d'Icebreaker "Une romantasy époustouflante qui m'a tenue en haleine. Julie Soto a inventé une histoire inoubliable, mêlant noirceur et lumière pour créer une romance déchirante. Un roman luxuriant, complexe et captivant". Rebecca Ross, autrice de Divines Rivalités "Un conte sombre et étourdissant. Rose in Chains est une histoire d'amour interdite palpitante et envoûtante qui n'a cessé de me briser le coeur avant d'en recoller les morceaux". Stephanie Garber, autrice de Caraval "Sombre et torride, merveilleusement bien écrit, magique et tout en nuances. Un roman inoubliable". Thea Guanzon, autrice de The Hurricane Wars "Sombre, palpitant et plein de rebondissements". Nisha J. Tuli, autrice de Les Epreuves de la Reine Soleil "Un monde magique captivant, une intrigue pleine de tension, et une romance enemies-to-lovers fascinante". Abigail Owen, autrice de L'Ombre de la Couronne "Une première romantasy sombre et séduisante qu'il est impossible de lâcher. Soto a bâti un univers complexe et captivant, plein de magie, de désir et d'espérance". Kate Golden, autrice de A Dawn of Onyx "Le récit enivrant d'un amour interdit". Sarah Hawley, autrice de A Witch's Guide to fake dating a demon "La romantasy de mes rêves. L'alchimie dévorante entre Briony et Toven a changé ma vie". Lindsey Kelk, autrice de Dix bonnes raisons d'être célibataire "Passionnant, unique et addictif". Jodi Picoult, autrice de Mille petits riens "Une romance slow-burn exquise et tendrement sombre". Brigitte Knightley, autrice de The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy