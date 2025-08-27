Inscription
#Polar

Marlowe

Eric Liberge, Philippe Pelaez

Un poète dans la tourmente. 1588. Le jeune dramaturge anglais Christopher Marlowe, catholique convaincu dans un pays protestant, mais néanmoins au service de la reine Elizabeth, est envoyé comme espion aux Pays-Bas espagnols. Sa mission ? Tuer Georg von Teufel, un mercenaire allemand engagé dans l'armée espagnole. Ce dernier, qui a le goût du sang et le génie du meurtre, a mis toute sa science des batailles au service des Catholiques. Marlowe commence par gagner sa confiance mais, sur le champ de bataille, les deux hommes se rapprochent et deviennent amis ! Aussi étrange que cela puisse paraître, Teufel semble connaître les motivations du poète espion... Mais Marlowe n'a pas le choix, il doit porter le coup fatal à Teufel avant de revenir en Angleterre. Alors que son coeur hésite, un homme mystérieux fait son apparition, Meredith Philip Stonewall. Ce dernier va lui proposer un pacte aussi troublant que dangereux : tromper la mort en changeant d'identité, tout comme l'aurait fait avant lui Georg von Teufel ! Et si Marlowe prenait le visage de son ami et amant, un certain William Shakespeare ? Eric Liberge et Philippe Pelaez s'inspirent d'une des plus célèbres controverses de l'histoire littéraire : Shakespeare ne serait qu'un prête-nom masquant la véritable identité d'un autre poète de génie. Ouvre " méta " proche d'Angel Heart, le second volet de cette trilogie conceptuelle explorela question de l'identité et de la trahison, en nous dévoilant un homme pris dans la tourmente et les affres de l'ambition. Un thriller fantastique déroutant qui interroge la genèse d'une oeuvre, l'Histoire et nos croyances.

Par Eric Liberge, Philippe Pelaez
Chez Glénat

Auteur

Eric Liberge, Philippe Pelaez

Editeur

Glénat

Genre

Historique

Marlowe

Eric Liberge, Philippe Pelaez

Paru le 27/08/2025

72 pages

Glénat

18,00 €

9782344067178
