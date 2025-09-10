Lettres de fiançailles

Maria von Wedemeyer est une très jeune femme pleine de vivacité et rétive aux conventions lorsque son chemin croise celui du pasteur Bonhoeffer qui tombe sous son charme. De personnalités très différentes et avec un écart d'âge significatif (elle a 18 ans, il en a 36), leurs fiançailles pourraient bien relever, selon les termes de Bonhoeffer à son confident, " du royaume des rêves irréalisés " . Elles seront en effet ce royaume du fait de l'arrestation du pasteur. Un Royaume qui lui apporte non seulement, par les quelques visites et les lettres chéries et attendues, le courage dont il a besoin pour tenir en prison, mais aussi une conversion théologique qui doit beaucoup à la jeune femme aux allures désinvoltes mais aux réflexions mordantes, modernes et inspirantes. A elle et avec elle, il pourra écrire : " Je crains que les chrétiens qui n'osent avoir qu'un pied sur la terre n'aient aussi qu'un pied au ciel. " Voilà des lettres magnifiques sur l'amour, l'attente et l'espérance, remplies de courage, de tendresse et d'humour. Par un homme et une femme qui ont les pieds sur terre et tiennent au royaume des rêves irréalisés.