Tu lis quand ?

Géraldine Collet, Magali Clavelet

ActuaLitté
Un livre à lire par tous les temps ! Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, on peut lire par tous les temps ! En vacances, en voyage ou tard le soir dans son lit : quel bonheur de vivre mille aventures sans quitter son nid ! Et toi, tu lis quand ? Lilian : le soir, avec ses parents. Tarek : le week-end, à la médiathèque avec ses amis (" Et on se les échange quand on a fini ! "). Et Suzie, dès qu'elle s'ennuie ! Après Tu lis où ? et Tu lis quoi ? , Géraldine Collet poursuit son exploration en questionnant le temps que nous sommes prêts à consacrer aux livres. A quel moment, durant combien de temps, seul ou à plusieurs, chaque lecteur et lectrice pourra se reconnaître dans les pages de ce livre illustré avec finesse et douceur par Magali Clavelet. Un petit album plein de fraîcheur pour savourer ces moments suspendus dans les livres... Reste encore à trouver le temps !

Par Géraldine Collet, Magali Clavelet
Chez Glénat

|

Auteur

Géraldine Collet, Magali Clavelet

Editeur

Glénat

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Tu lis quand ?

Géraldine Collet, Magali Clavelet

Paru le 27/08/2025

28 pages

Glénat

11,00 €

ActuaLitté
9782344067147
© Notice établie par ORB
