La grande histoire des Sciences

De la préhistoire à nos jours, ce livre explore les inventions et les découvertes qui ont marqué l'humanité dans tous les domaines scientifiques : archéologie, médecine, physique, biologie, astronomie... S'appuyant sur une frise chronologique rythmée par de nombreuses illustrations, il offre un panorama complet et passionnant des sciences au fil des siècles. Galilée, Halley, Buffon, Montgolfier, Darwin, Curie, Einstein... : découvrez comment tous les grands chercheurs ont permis de mieux comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi et surtout de le changer. De la maîtrise du feu à la chirurgie robotique, partez pour un incroyable voyage dans le temps, au coeur des sciences !