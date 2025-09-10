Inscription
#Essais

La grande histoire des Sciences

A préciser, Prisma (éditions)

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De la préhistoire à nos jours, ce livre explore les inventions et les découvertes qui ont marqué l'humanité dans tous les domaines scientifiques : archéologie, médecine, physique, biologie, astronomie... S'appuyant sur une frise chronologique rythmée par de nombreuses illustrations, il offre un panorama complet et passionnant des sciences au fil des siècles. Galilée, Halley, Buffon, Montgolfier, Darwin, Curie, Einstein... : découvrez comment tous les grands chercheurs ont permis de mieux comprendre le monde qui nous entoure, mais aussi et surtout de le changer. De la maîtrise du feu à la chirurgie robotique, partez pour un incroyable voyage dans le temps, au coeur des sciences !

Par A préciser, Prisma (éditions)
Chez Editions Prisma

|

Auteur

A préciser, Prisma (éditions)

Editeur

Editions Prisma

Genre

Histoire des sciences

Retrouver tous les articles sur La grande histoire des Sciences par A préciser, Prisma (éditions)

Commenter ce livre

 

La grande histoire des Sciences

A préciser, Prisma (éditions)

Paru le 08/10/2025

320 pages

Editions Prisma

29,95 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810441716
9782810441716
© Notice établie par ORB
plus d'informations

