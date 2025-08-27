Vancouver est le bourgeois le plus triste de Châteauroux : sa fille chérie ne jure plus que par le mariage ! Jaloux et possessif, il compte bien éloigner son Isménie des prétendants qui affluent. Mais l'un d'eux, Dardenboeuf, se distingue : il a l'appui de Galathée, la soeur fortunée de Vancouver. La situation se complique lorsqu'elle menace le patriarche : s'il s'entête, elle pourrait bien, elle aussi, se marier... et lui faire perdre son héritage ! Vancouver parviendra-t-il à éconduire Dardenboeuf et à garder son Isménie ? Satire mordante écrite à quatre mains avec Marc-Michel, Mon Isménie ! charme par son audace et sa vivacité. Dossier pédagogique 6e - Se masquer, jouer, déjouer : ruses en action.