Mon Isménie !

Eugène Labiche, Marc-Michel

Vancouver est le bourgeois le plus triste de Châteauroux : sa fille chérie ne jure plus que par le mariage ! Jaloux et possessif, il compte bien éloigner son Isménie des prétendants qui affluent. Mais l'un d'eux, Dardenboeuf, se distingue : il a l'appui de Galathée, la soeur fortunée de Vancouver. La situation se complique lorsqu'elle menace le patriarche : s'il s'entête, elle pourrait bien, elle aussi, se marier... et lui faire perdre son héritage ! Vancouver parviendra-t-il à éconduire Dardenboeuf et à garder son Isménie ? Satire mordante écrite à quatre mains avec Marc-Michel, Mon Isménie ! charme par son audace et sa vivacité. Dossier pédagogique 6e - Se masquer, jouer, déjouer : ruses en action.

Par Eugène Labiche, Marc-Michel
Chez J'ai lu

|

Auteur

Eugène Labiche, Marc-Michel

Editeur

J'ai lu

Genre

Théâtre - Pièces

Mon Isménie !

Eugène Labiche, Marc-Michel

Paru le 27/08/2025

96 pages

J'ai lu

3,00 €

9782290428832
© Notice établie par ORB
