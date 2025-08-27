Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Polar

Sans l'ombre d'un doute

Michael Connelly, Robert Pépin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après avoir fait libérer un homme de prison, l'avocat Mickey Haller est inondé de demandes de détenus clamant leur innocence. Pour étudier tous ces dossiers, il embauche son demi-frère, l'ex-inspecteur du LAPD Harry Bosch. Un seul cas retient l'attention de ce dernier : une mère accusée d'avoir tué son ex-mari, adjoint des services du shérif, lesquels se sont montrés pressés de " rendre justice " à l'un des leurs. Haller exige un nouveau procès. Tandis que Bosch se lance sur les traces du véritable assassin, l'avocat à la Lincoln lutte contre l'impitoyable machine judiciaire de l'Etat de Californie. Seules la persévérance et une fine connaissance du droit permettront à Haller et à Bosch de l'emporter, alors que beaucoup semblent prêts à tout pour enterrer l'affaire à jamais. Michael Connelly sort le grand jeu et fait coup double : signer un captivant polar judiciaire et dérouler une de ces enquêtes tordues dont il a le secret. Philippe Blanchet, Le Figaro magazine. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Robert Pépin.

Par Michael Connelly, Robert Pépin
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Michael Connelly, Robert Pépin

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sans l'ombre d'un doute par Michael Connelly, Robert Pépin

Commenter ce livre

 

Sans l'ombre d'un doute

Michael Connelly trad. Robert Pépin

Paru le 27/08/2025

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782253254577
9782253254577
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.