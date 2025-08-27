Sans l'ombre d'un doute

Après avoir fait libérer un homme de prison, l'avocat Mickey Haller est inondé de demandes de détenus clamant leur innocence. Pour étudier tous ces dossiers, il embauche son demi-frère, l'ex-inspecteur du LAPD Harry Bosch. Un seul cas retient l'attention de ce dernier : une mère accusée d'avoir tué son ex-mari, adjoint des services du shérif, lesquels se sont montrés pressés de " rendre justice " à l'un des leurs. Haller exige un nouveau procès. Tandis que Bosch se lance sur les traces du véritable assassin, l'avocat à la Lincoln lutte contre l'impitoyable machine judiciaire de l'Etat de Californie. Seules la persévérance et une fine connaissance du droit permettront à Haller et à Bosch de l'emporter, alors que beaucoup semblent prêts à tout pour enterrer l'affaire à jamais. Michael Connelly sort le grand jeu et fait coup double : signer un captivant polar judiciaire et dérouler une de ces enquêtes tordues dont il a le secret. Philippe Blanchet, Le Figaro magazine. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Robert Pépin.