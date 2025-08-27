Un pont sur la Seine

D'un côté de la Seine, le village de Champagne. De l'autre, celui de Saint-Amand. Un pont est construit à la fin du XIXe siècle pour les relier. A Saint-Amand, chez les Vernet, on est viticulteur de toute éternité. Le patriarche compte sur ses deux fils pour poursuivre l'exploitation de son fameux chasselas. Mais voilà qu'advient une nouveauté incroyable : le XXe siècle. Il ne sera pas comme le précédent, lequel avait été comme tous les autres, rural. En 1902, une usine ouvre à Champagne. En 1914, c'est la guerre et sa prodigieuse mécanisation. Georges Vernet prend un emploi à l'usine, son frère Lucien est tué au front. Et voici l'évolution dramatique des Vernet, à cause de ce pont qui a rattaché deux villages, deux temps, deux France. Les femmes s'en mêlent. Le jour où une fille de Saint-Amand tombe amoureuse d'un ingénieur de Champagne, l'indignation explose. Et puis l'autre guerre, et puis la mondialisation, et, à chaque fois, conflits et trahisons. Les ponts ne permettent pas toujours de relier, Champagne n'est pas toujours synonyme de fête. Dickens a écrit Un conte de deux villes pour montrer une partie de l'histoire de la révolution politique ; voici un conte de deux villages qui nous raconte l'histoire d'une révolution sociale à travers les inoubliables figures de la famille Vernet. Un roman familial de la France.