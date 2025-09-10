L'agenda-calendrier Coins de paradis

Chaque semaine, une page pour s'organiser, une page pour s'évader. Pour vous amoureux d'évasion et de liberté, retrouvez, semaine après semaine, une sélection des plus belles photos de votre passion et plongez dans l'univers des coins de paradis de la planète. Posé sur votre bureau, l'agenda-calendrier 2026 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés, tout en admirant la photo de la semaine. Une page pour s'organiser, une page pour vous évader ... un ouvrage inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !