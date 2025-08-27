Inscription
#Essais

Réussir, c'est possible !

Sophie Menthon

ActuaLitté
Réussir pour un chef d'entreprise, n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une détermination inébranlable, d'une persévérance sans faille, de choix audacieux et surtout de passions partagées. Vous allez découvrir les coulisses de la réussite de 42 entrepreneurs français, à la tête de marques emblématiques qui jalonnent nos vies, telles que Mauboussin, Afflelou, Shiseido, Florajet. com et Comme j'aime... Leurs témoignages exclusifs racontent avant tout des aventures humaines et l'importance de la personnalité. A travers leurs histoires, tant personnelles que professionnelles, ces récits passionnants mettent en lumière les moments décisifs de leurs parcours. Ils nous offrent un panorama de celles et ceux qui font l'économie française. Plongez dans leur univers d'aventuriers du quotidien, comprenez leur rapport avec leurs salariés, et inspirez-vous du monde captivant de l'entrepreneuriat. Que vous soyez un entrepreneur en herbe, un passionné d'économie ou simplement curieux de découvrir les clés du succès, leur parole vous propose des perspectives essentielles pour naviguer dans un monde en pleine évolution. Sophie de Menthon, entrepreneuse et chroniqueuse dans les médias, est présidente du Mouvement patronal ETHIC depuis 1995. Elle a créé la première entreprise de télémarketing Multilignes Conseil à 22 ans et a lancé en France la fête des entreprises "J'aime ma boîte" .

Par Sophie Menthon
Chez Fayard

Auteur

Sophie Menthon

Editeur

Fayard

Genre

Histoire d'entreprises

Réussir, c'est possible !

Sophie Menthon

Paru le 27/08/2025

200 pages

Fayard

22,00 €

ActuaLitté
9782213733234
