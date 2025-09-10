L'agenda-calendrier Sentiers de randonnées

Chaque semaine, une page pour s'organiser, une page pour s'évader. Pour tous les amateurs et passionnés de marche et de randonnées, voici pour vous, semaine après semaine, une sélection des plus belles randonnées afin de vous faire découvrir de nouveaux parcours à explorer. Posé sur votre bureau, l'agenda-calendrier 2026 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés, tout en admirant la photo de la semaine. Une page pour vous organiser, une page pour vous évader... un ouvrage inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !