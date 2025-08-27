Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Les douze travaux d'Héraclès

Béatrice Bottet, Emilie Harel

ActuaLitté
6 chapitres de bande dessinée pour tout savoir sur les douze travaux mythiques ! Au fil des cases et des pages, on apprend comment Héraclès, fils de Zeus, en vient à tuer femme et enfants. On l'accompagne dans les tâches surhumaines qui lui permettront d'expier son crime : capturer le lion de Némée ou le sanglier d'Erymanthe, nettoyer les écuries d'Augias, se rendre aux Enfers, cueillir les pommes d'or du jardin des Hespérides, tuer l'hydre de Lerne... Une BD accessible à tous, riche en scènes d'action, et qui s'attache à rendre au personnage d'Héraclès (Hercule, pour les Romains) sa dimension tragique.

Par Béatrice Bottet, Emilie Harel
Chez Casterman

|

Auteur

Béatrice Bottet, Emilie Harel

Editeur

Casterman

Genre

BD jeunesse divers

Les douze travaux d'Héraclès

Béatrice Bottet, Emilie Harel

Paru le 27/08/2025

48 pages

Casterman

13,95 €

9782203297982
© Notice établie par ORB
