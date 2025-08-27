Les douze travaux d'Héraclès

6 chapitres de bande dessinée pour tout savoir sur les douze travaux mythiques ! Au fil des cases et des pages, on apprend comment Héraclès, fils de Zeus, en vient à tuer femme et enfants. On l'accompagne dans les tâches surhumaines qui lui permettront d'expier son crime : capturer le lion de Némée ou le sanglier d'Erymanthe, nettoyer les écuries d'Augias, se rendre aux Enfers, cueillir les pommes d'or du jardin des Hespérides, tuer l'hydre de Lerne... Une BD accessible à tous, riche en scènes d'action, et qui s'attache à rendre au personnage d'Héraclès (Hercule, pour les Romains) sa dimension tragique.