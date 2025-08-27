Inscription
#Album jeunesse

Mon gigantesque ami secret

Kyung Hyewon

ActuaLitté
Un magnifique album sensible qui met en scène l'animal préféré des enfants ! La petite fille qui raconte cette histoire passe ses week-ends à l'hôpital au chevet de sa maman. Son papa, débordé par la situation, est comme absent. Elle est assez seule pour affronter ses émotions. Alors qu'elle lit une histoire à sa mère, une voix inconnue lui demande "Il se passe en quoi ensuite ? ". Elle découvre un gigantesque diplodocus nommé Doori. Ils deviennent immédiatement amis et partagent de merveilleux moments ensemble. La petite fille peut se confier à lui dans ses moments de tristesse, il est là pour l'épauler. Mais après l'été, le temps est venu pour Doori de la quitter. Lorsqu'elle retourne à l'hopital, son père est désormais là pour elle. Cet album aborde avec une sensibilité et une justesse rares un sujet difficile à hauteur d'enfant : l'héroïne traverse cette épreuve grâce son imagination, le plus grand pouvoir des enfants. Une leçon d'amour, d'amitié et d'empathie.

Par Kyung Hyewon
Chez Casterman

|

Auteur

Kyung Hyewon

Editeur

Casterman

Genre

Casterman

Mon gigantesque ami secret

Kyung Hyewon

Paru le 27/08/2025

64 pages

Casterman

16,95 €

ActuaLitté
9782203293175
© Notice établie par ORB
