Quand fleurissent les magnolias

Dans les lueurs de l'aube du début du XXe siècle, Madeleine Fourcade, treize ans, quitte la métairie familiale pour devenir domestique chez les Amiel, une famille bourgeoise du Pays d'Olmes ayant fait fortune dans l'industrie textile. Entre les murs de Réviroles, la jeune fille découvre un monde nouveau, fait de luxe et de secrets et elle devient le témoin privilégié des tensions et des drames qui secouent la famille Amiel. Au fil des mois et des années, un amour défiant les conventions sociales, naît entre Madeleine et Louis-André, le fils aîné. Mais Germaine Amiel, belle-mère redoutable et manipulatrice, veille à préserver la réputation familiale, et ce quel qu'en soit le prix Tandis que les magnolias fleurissent, les destins s'entremêlent inexorablement. Entre amours interdits et guerres dévastatrices, drames familiaux et luttes sociales, Madeleine et Louis-André devront trouver leur place dans un monde en pleine mutation. Georges-Patrick Gleize retrouve ses terres ariégeoises et tisse une fresque familiale poignante, où les destins individuels s'entremêlent aux bouleversements de l'Histoire et où malgré les épreuves, l'espoir renaît aussi sûrement que les fleurs de magnolia.