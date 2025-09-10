Inscription
#Album jeunesse

L'abominable gobe-mouche de Varice et Mordicus

Agnès Ernoult

Varice est une sorcière grincheuse, Mordicus, une créature crasseuse. Ensemble, les deux compères s'apprêtent à vivre de folles aventures. Pour le meilleur... et surtout pour le pire ! Varice est bien décidée à échapper à ses enquiquinants voisins. Alors, quand elle a vent du grand concours de jardinage organisé dans son quartier, elle n'a plus qu'une obsession : remporter le premier prix, un séjour sur l'île déserte de Jolikayû ! Grâce à une potion magique, et avec l'aide de Mordicus, la diabolique sorcière va transformer une petite fleur en abominable monstre aux dents acérées, qui ne fera qu'une bouchée de ses rivales, c'est certain !

Chez Editions Margot

Editions Margot

L'abominable gobe-mouche de Varice et Mordicus

Paru le 10/09/2025

40 pages

13,90 €

9782494797451
