L'Uniforme scolaire

Jean-Claude Kaufmann

Des écoliers français portant l'uniforme ? La question oppose deux camps : une droite réclamant l'ordre et la discipline ; une gauche rejetant ce symbole passéiste et liberticide. Mais un constat s'impose : ces débats multiplient idées reçues et contrevérités, au mépris de l'histoire de ce vêtement. Car c'est à l'origine cette gauche, à présent hostile, qui a imaginé l'uniforme au sortir de la Révolution, pour répondre à un vaste projet : l'égalité sociale à l'école. Alors que la même idée sociale se concrétise aujourd'hui dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique Latine, qu'en reste-t-il en France ? Dans les plis et replis de cette histoire, le sociologue, observateur affûté des évolutions contemporaines, offre les outils pour comprendre. Derrière son aspect archaïque, ce vêtement anodin ne porterait-il pas une réponse paradoxale mais stimulante aux questions posées par notre modernité ? Un essai vivant et engagé qui renouvelle le débat.

Par Jean-Claude Kaufmann
Chez Armand Colin

|

Auteur

Jean-Claude Kaufmann

Editeur

Armand Colin

Genre

Pédagogie

L'Uniforme scolaire

Jean-Claude Kaufmann

Paru le 27/08/2025

272 pages

Armand Colin

21,90 €

9782200642129
