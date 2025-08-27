L'Uniforme scolaire

Des écoliers français portant l'uniforme ? La question oppose deux camps : une droite réclamant l'ordre et la discipline ; une gauche rejetant ce symbole passéiste et liberticide. Mais un constat s'impose : ces débats multiplient idées reçues et contrevérités, au mépris de l'histoire de ce vêtement. Car c'est à l'origine cette gauche, à présent hostile, qui a imaginé l'uniforme au sortir de la Révolution, pour répondre à un vaste projet : l'égalité sociale à l'école. Alors que la même idée sociale se concrétise aujourd'hui dans de nombreux pays d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique Latine, qu'en reste-t-il en France ? Dans les plis et replis de cette histoire, le sociologue, observateur affûté des évolutions contemporaines, offre les outils pour comprendre. Derrière son aspect archaïque, ce vêtement anodin ne porterait-il pas une réponse paradoxale mais stimulante aux questions posées par notre modernité ? Un essai vivant et engagé qui renouvelle le débat.