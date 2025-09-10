Les dinosaures

Ce livre-jeu unique te fait voyager au temps des dinosaures d'une manière totalement inédite. Lis un documentaire illustré passionnant, puis déplie ton livre pour le transformer en un imagier GEANT rempli de jeux. Assemble tes dinosaures en 3D, observe leur squelette avec ta loupe magique, colle la végétation sur ton imagier, replace les bébé dinosaures auprès de leurs parents et bien plus encore ! Une expérience ludique et immersive pour apprendre en s'amusant, à la maison ou en voyage.