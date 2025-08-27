Inscription
#Essais

Revue philosophique N° 3, juillet-septembre 2025

PUF

ActuaLitté
Fondée en 1876, la Revue philosophique publie quatre fascicules par an. La plupart sont des numéros consacrés soit à une notion fondamentale, soit à une grande période de l'histoire de la pensée, soit à un auteur - classique ou contemporain. Chaque livraison groupe en outre les analyses d'un grand nombre d'ouvrages philosophiques publiés de par le monde. Des informations tiennent le lecteur au courant des événements de la vie philosophique, en particulier des colloques ou congrès organisés en France ou à l'étranger.

Par PUF
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

PUF

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Revue philosophie de la France

Revue philosophique N° 3, juillet-septembre 2025

PUF

Paru le 27/08/2025

Presses Universitaires de France - PUF

25,00 €

ActuaLitté
9782130877868
