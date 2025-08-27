Inscription
Droit pénal général

Yves Mayaud

Ce manuel présente le droit pénal dans sa dimension positive, au coeur de tout ce qui a trait à la répression. Il est subdivisé en quatre parties : la loi – l'infraction – la responsabilité – la peine. Le droit pénal se présente comme une école de raisonnement pour ceux qui ont à l'appliquer et qui se doivent d'en intégrer toutes les subtilités. C'est un droit exigeant, qui requiert une parfaite maîtrise des tenants et aboutissants des différentes données et qu'on ne peut dénaturer sans porter préjudice aux intérêts de la justice ou du justiciable.

Par Yves Mayaud
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Yves Mayaud

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Droit pénal

Droit pénal général

Yves Mayaud

Paru le 27/08/2025

896 pages

Presses Universitaires de France - PUF

45,00 €

9782130876007
