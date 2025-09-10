Inscription
Les avocats de la République

Jean Garrigues

Les avocats ont compté parmi les grandes voix de la République. Maîtres du droit et du verbe, cherchant à briser le carcan social et politique de la monarchie, ils furent, au xixe et au xxe siècle, les fers de lance du combat pour la liberté, la justice et la démocratie. Leur talent oratoire et leur passion républicaine, animés par la flamme de l'héritage des Lumières, ont nourri les heures glorieuses des débats publics depuis la Révolution française. Danton appelant à sauver la patrie en danger, Gambetta sommant le monarchiste Mac-Mahon de se soumettre ou de se démettre, Robert Badinter réclamant l'abolition de la peine de mort : les avocats ont marqué notre histoire politique. Jean Garrigues propose ici une histoire de la République vue à travers leurs discours, qui sont autant de rencontres décisives entre les événements majeurs de l'émancipation républicaine et les figures de proue de l'éloquence qui ont su les incarner. Il retrace ces moments cruciaux où l'art de la parole et la force de la conviction ont changé le cours des choses et permis de préserver et d'améliorer la République. La République et ses valeurs, racontées par leurs plus grands avocats.

Par Jean Garrigues
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Jean Garrigues

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Histoire du droit

Paru le 10/09/2025

304 pages

Editions Odile Jacob

22,90 €

