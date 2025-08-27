Inscription
#Essais

A la recherche du vin perdu

Fabrizio Bucella

Dans les Terres oubliées, la fin du monde est proche : le vin est devenu mauvais. On raconte que les secrets de son élaboration, détenus dans un précieux grimoire, ont été perdus. Armé de votre courage, de quelques écus et d'une bouteille... de vin, vous voilà parti à l'aventure. Votre objectif est triple : retrouver le fameux grimoire, restaurer l'équilibre au sein des Terres oubliées - et boire à nouveau du bon vin, bien évidemment ! A la recherche du vin perdu vous propose une expérience inédite dans la littérature oenologique : une aventure épique et ludique où vous serez amené à faire des choix, résoudre des énigmes, jouer avec le sort et arpenter de dangereux labyrinthes. Un livre-jeu à lire seul ou entre amis, autour d'une bonne bouteille, pour apprendre tout en s'amusant... et s'amuser tout en apprenant.

Par Fabrizio Bucella
Chez Dunod

|

Auteur

Fabrizio Bucella

Editeur

Dunod

Genre

Vins et savoirs

A la recherche du vin perdu

Fabrizio Bucella

Paru le 27/08/2025

240 pages

Dunod

9,90 €

9782100883660
