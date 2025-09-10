The Big Burn

Owen et Carlie sont les Bonnie et Clyde du XXIe siècle - un duo qui réussit des braquages impossibles. Mais quand la justice les rattrape, ils pensent que tout est fini. Jusqu'à ce que le Diable lui-même leur propose un marché : leur liberté en échange de leurs AMES. Mais sans leur âme, l'amour leur manque. Ils décident donc de recruter une équipe de damnés pour le braquage ultime : pénétrer en Enfer et récupérer leurs âmes.