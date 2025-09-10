Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

The Big Burn

Joe Henderson, Lee Garbett, Lee Loughridge

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Owen et Carlie sont les Bonnie et Clyde du XXIe siècle - un duo qui réussit des braquages impossibles. Mais quand la justice les rattrape, ils pensent que tout est fini. Jusqu'à ce que le Diable lui-même leur propose un marché : leur liberté en échange de leurs AMES. Mais sans leur âme, l'amour leur manque. Ils décident donc de recruter une équipe de damnés pour le braquage ultime : pénétrer en Enfer et récupérer leurs âmes.

Par Joe Henderson, Lee Garbett, Lee Loughridge
Chez Delcourt

|

Auteur

Joe Henderson, Lee Garbett, Lee Loughridge

Editeur

Delcourt

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Big Burn par Joe Henderson, Lee Garbett, Lee Loughridge

Commenter ce livre

 

The Big Burn

Joe Henderson, Lee Garbett, Lee Loughridge

Paru le 17/09/2025

168 pages

Delcourt

20,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782413091066
9782413091066
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.