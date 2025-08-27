Inscription
#Essais

Questions internationales

Reda Rostane

ActuaLitté
Ce manuel généraliste propose une synthèse structurée des grands enjeux des relations internationales. Il s'adresse aux candidats des concours administratifs (INSP/ENA, MEA, DGSE, INET, IEP, Quai d'Orsay, etc.), des grandes écoles de commerce ainsi que des divers processus de sélection des organisations internationales. Il s'adresse également aux étudiants (licence et master de droit, science politique, relations internationales) ainsi qu'à tout lecteur curieux souhaitant acquérir une vision d'ensemble des mécanismes des relations internationales contemporaines. Adoptant une approche interdisciplinaire, l'ouvrage croise les apports de l'histoire, de la science politique, du droit international et de l'économie. Il présente en détail les structures et dynamiques qui façonnent les relations internationales. Ancré dans une double perspective théorique et pratique, chaque chapitre est problématisé pour offrir une réflexion approfondie sur les grandes questions internationales : théories des relations internationales, acteurs et institutions, enjeux politiques, économiques et environnementaux. Des sujets d'entraînement, inspirés des exigences universitaires et des concours, permettent de mobiliser les acquis, de développer une méthode, et de se préparer efficacement aux épreuves écrites comme orales.

Par Reda Rostane
Chez Dunod

|

Auteur

Reda Rostane

Editeur

Dunod

Genre

Concours administratifs

Questions internationales

Reda Rostane

Paru le 27/08/2025

456 pages

Dunod

34,00 €

ActuaLitté
9782100877713
© Notice établie par ORB
