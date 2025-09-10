Inscription
#Album jeunesse

Petites comptines des couleurs

Marie-Elise Masson

ActuaLitté
Chanter, répéter, s'amuser... Il n'y a rien de mieux qu'un livre sonore pour apprendre à bébé à reconnaître les comptines tout en babillant. Sept comptines autour des couleurs "Une souris verte" ; "J'ai ramassé des champignons" ; "Pomme de reinette" ; "Une petite poule grise" ; "Mon poisson rouge" ; "Trotte, trotte, renne rose" ; "Coccinelle, demoiselle" , voici sept comptines joyeuses pour faire découvrir les couleurs aux tout-petits. Un livre adapté aux plus jeunes lecteurs Grâce à son boîtier sonore et à ses sept boutons faciles à déclencher, les plus petits peuvent écouter des comptines en toute autonomie. La lecture de l image et l écoute des chansons sont simultanées, puisque le boîtier est fixé à l ouvrage, sous les illustrations. Tout en écoutant, l enfant découvre les illustrations de Marie-Elise Masson, douces et colorées, parfaitement adaptées à cette tranche d âge. Avec des piles AAA longue durée.

Par Marie-Elise Masson
Chez Editions Milan

|

Auteur

Marie-Elise Masson

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres sonores

Petites comptines des couleurs

Marie-Elise Masson

Paru le 10/09/2025

16 pages

Editions Milan

14,90 €

ActuaLitté
9782408059903
© Notice établie par ORB
