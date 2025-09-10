Inscription
Les drapeaux

Stéphane Frattini, Lottie

"Les drapeaux" : une mine d'informations pour apprendre le vocabulaire du thème et découvrir l'univers des drapeaux, leur symbolique et leur signification. Un documentaire interactif et ludique qui valorise la participation et l'autonomie de l'enfant, tout en lui permettant d'en savoir plus sur la thématique en collant et en s'amusant. L'enfant apprend en positionnant des autocollants aux bons endroits. Pour tous les fans de drapeaux, qu'ils soient géographiques ou autres. Un documentaire illustré pour apprendre beaucoup de choses sur les drapeaux Seize pages pour apprendre l'histoire des drapeaux, leur rôle au fil du temps ou lors d'évènements, à quelles occasions ils sont utilisés, quelles différentes formes ils peuvent avoir, ce qui se cache derrière le choix de leurs couleurs, de leurs symboles, ce qui les lie quand ils se ressemblent et comment les gens se retrouvent autour d'eux. Et découvrir que, outre les drapeaux des pays et des régions, il en existe aussi pour les marins, des organisations internationales, des compétitions sportives, des communautés... Un livre pour faire un tour du monde des drapeaux qui existent et devenir un parfait petit vexillologue ! Un format pratique, léger et facilement transportable, avec des autocollants Une quarantaine d'autocollants à coller dans un livre qui s'emporte partout et à tout petit prix. Parfait pour occuper les enfants dans les transports, en vacances ou le week-end.

