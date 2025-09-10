Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Le secret des gardiennes

Sarah Soh

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La suite des aventures de Juniper Mae ! En se promenant dans la forêt qui entoure Tykotech, Juniper et Albie découvrent une grotte bâtie par les Gardiennes et qui abrite le dernier des monstres de la forêt. Lorsque la créature s'échappe, Juniper, Albie et leur nouvel ami Lumibot, un insecto-bot reprogrammé, n'ont d'autre choix que de l'affronter, alors que Tykotech est menacée par M. Onyx... Les " Histoires graphiques ", une collection entre l'album et la BD pour les lecteurs dès 7 ans Une collection d'histoires entièrement illustrées pour tous les lecteurs autonomes qui ont soif d'aventure et de longues histoires, et qui ont envie d'images pour accompagner leur lecture. Une mise en page qui alterne de grandes illustrations et des pages dialoguées avec des bulles de BD, pour bien accompagner les enfants dans leur lecture. Juniper Mae : une héroïne forte et attachante Débrouillarde et courageuse, Juniper est une héroïne attachante qui ne recule devant aucun danger pour sauver sa ville et ses habitants, accompagnée d'Albie le tama-tama, devenu son meilleur ami. Un univers à la fois futuriste et merveilleux Juniper vit dans une grande ville où la science et les inventions sont au coeur de la vie quotidienne, mais entourée d'une forêt profonde et luxuriante dans laquelle vivent les tama-tamas, au plus près de la nature. Ces deux mondes ont bien des choses en commun, c'est ce que découvrira Juniper Mae au fil de ses aventures.

Par Sarah Soh
Chez Editions Milan

|

Auteur

Sarah Soh

Editeur

Editions Milan

Genre

Science-fiction, heroic fantas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le secret des gardiennes par Sarah Soh

Commenter ce livre

 

Le secret des gardiennes

Sarah Soh

Paru le 10/09/2025

72 pages

Editions Milan

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782408035280
9782408035280
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.