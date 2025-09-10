Le secret des gardiennes

La suite des aventures de Juniper Mae ! En se promenant dans la forêt qui entoure Tykotech, Juniper et Albie découvrent une grotte bâtie par les Gardiennes et qui abrite le dernier des monstres de la forêt. Lorsque la créature s'échappe, Juniper, Albie et leur nouvel ami Lumibot, un insecto-bot reprogrammé, n'ont d'autre choix que de l'affronter, alors que Tykotech est menacée par M. Onyx... Les " Histoires graphiques ", une collection entre l'album et la BD pour les lecteurs dès 7 ans Une collection d'histoires entièrement illustrées pour tous les lecteurs autonomes qui ont soif d'aventure et de longues histoires, et qui ont envie d'images pour accompagner leur lecture. Une mise en page qui alterne de grandes illustrations et des pages dialoguées avec des bulles de BD, pour bien accompagner les enfants dans leur lecture. Juniper Mae : une héroïne forte et attachante Débrouillarde et courageuse, Juniper est une héroïne attachante qui ne recule devant aucun danger pour sauver sa ville et ses habitants, accompagnée d'Albie le tama-tama, devenu son meilleur ami. Un univers à la fois futuriste et merveilleux Juniper vit dans une grande ville où la science et les inventions sont au coeur de la vie quotidienne, mais entourée d'une forêt profonde et luxuriante dans laquelle vivent les tama-tamas, au plus près de la nature. Ces deux mondes ont bien des choses en commun, c'est ce que découvrira Juniper Mae au fil de ses aventures.