Le désir d'enfant à l'épreuve de la PMA

Pourquoi fait-on des enfants ? Que signifie " désirer " devenir parent ? Une réflexion clinique et une analyse des évolutions de la Procréation médicalement assistée (PMA). Pourquoi fait-on des enfants ? Que signifie " désirer " devenir parent ? Comment la médecine de la reproduction a-t-elle transformé ce désir en projet, parfois en promesse, souvent en parcours du combattant ? A travers une série de récits cliniques et une réflexion sur les évolutions de la Procréation médicalement assistée (PMA), cet ouvrage met en lumière l'émergence d'une nouvelle conscience procréative. Lorsque chacun aspire à devenir parent quand et comme il le souhaite, que devient l'ambivalence, le doute, le temps d'hésiter ? En quelques décennies, on est passé du souci d'éviter une grossesse non désirée à la volonté de planifier, de maîtriser, d'optimiser le moment exact de la conception. Mais plus le contrôle s'affirme, plus l'imprévu devient insupportable ; plus le désir semble réalisable, plus il devient impératif - et son éventuel échec, inacceptable. Le livre insiste sur les dilemmes intimes que ces parcours imposent, aux patientes comme aux soignants, et interroge les paradoxes d'une procréation toujours plus médicalisée. Sans jugement moral, sans proposer un retour en arrière, l'auteur prend acte de ces transformations et s'interroge sur les nouvelles formes de l'angoisse : ne pas y arriver, attendre, échouer, et surtout, se sentir seule. En partant de la clinique de l'infertilité, il propose une réflexion plus générale sur le rapport des couples à l'engendrement, sur les transformations contemporaines de la paternité et le recours au don de gamètes, en questionnant les réagencements qu'ils induisent au sein du couple et de la filiation.