Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Delacroix

Michèle Hannoosh

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
LE LIVRE De janvier à juin 1832, le peintre accompagna la mission diplomatique menée par le Comte Charles de Mornay auprès du sultan marocain Moulay Abd er-Rahman. Au fil de son périple, il inscrivait, dans ses carnets, des notes détaillées qui rendaient compte de ses expériences, des croquis et dessins qui rappelaient ce qu'il avait vu. Il puisa dans ce voyage un répertoire de thèmes "exotiques" qui allaient inspirer sa peinture tout le restant de sa carrière : femmes d'Afrique du Nord dans leur quotidien, scènes de chasses, de combats de fauves, de cavaliers ... Sept carnets passèrent dans la vente posthume de l'atelier du peintre en 1864 : six sont aujourd'hui identifiés, dont deux retrouvés en 2018. Ils comptent parmi les plus belles réalisations de Delacroix et le plus remarquable témoignage d'une grande oeuvre en genèse. Ce livre richement illustré relate le contexte politique de ce voyage et son importance décisive sur la pensée et l'art de Delacroix. L'ensemble des textes rédigés dans les carnets est transcrit, permettant de suivre jour après jour, pas à pas, ses découvertes, ses réflexions, ses émotions esthétiques. Enfin, les biographies de chacune des personnalités abordées dans ses notes figurent en annexes.

Par Michèle Hannoosh
Chez Citadelles et Mazenod

|

Auteur

Michèle Hannoosh

Editeur

Citadelles et Mazenod

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Delacroix par Michèle Hannoosh

Commenter ce livre

 

Delacroix

Michèle Hannoosh

Paru le 10/09/2025

288 pages

Citadelles et Mazenod

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386110641
9782386110641
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ? Pour sa rentrée, La Grande Librairie invite Emmanuel Carrère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.