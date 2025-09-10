LE LIVRE De janvier à juin 1832, le peintre accompagna la mission diplomatique menée par le Comte Charles de Mornay auprès du sultan marocain Moulay Abd er-Rahman. Au fil de son périple, il inscrivait, dans ses carnets, des notes détaillées qui rendaient compte de ses expériences, des croquis et dessins qui rappelaient ce qu'il avait vu. Il puisa dans ce voyage un répertoire de thèmes "exotiques" qui allaient inspirer sa peinture tout le restant de sa carrière : femmes d'Afrique du Nord dans leur quotidien, scènes de chasses, de combats de fauves, de cavaliers ... Sept carnets passèrent dans la vente posthume de l'atelier du peintre en 1864 : six sont aujourd'hui identifiés, dont deux retrouvés en 2018. Ils comptent parmi les plus belles réalisations de Delacroix et le plus remarquable témoignage d'une grande oeuvre en genèse. Ce livre richement illustré relate le contexte politique de ce voyage et son importance décisive sur la pensée et l'art de Delacroix. L'ensemble des textes rédigés dans les carnets est transcrit, permettant de suivre jour après jour, pas à pas, ses découvertes, ses réflexions, ses émotions esthétiques. Enfin, les biographies de chacune des personnalités abordées dans ses notes figurent en annexes.