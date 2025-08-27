Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman étranger

Une voix sortie des profondeurs

Paolo Rumiz, Béatrice Vierne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"On comprend le fatalisme de ceux qui vivent sur une terre qui tremble, mais aussi l'entêtement de ceux qui s'obstinent à vivre cramponnés à un volcan. On sent poindre l'envie de vivre cramponné à l'instant, d'explorer les antres de la Terre et même d'y chercher refuge comme un ermite. On apprend à écouter tout ce qui se trouve au-dessous, plutôt que de contempler ce qui se trouve au-dessus. On devient un sismographe. On comprend, par-dessus tout, que le véritable enfer est celui qui existe à la surface de la planète". Voici un livre qui parle de grondements, de crépitements et de souffle... Paolo Rumiz a ausculté la faille qui déchire l'Italie, de la Sicile au Frioul, celle des éruptions et des tremblements de terre. Ce voyage vers un monde sans étoiles nous fait découvrir l'enfer des crevasses, des fractures et des cratères terrestres et sous-marins. La puissance destructrice des entrailles de la Terre nous contraint à accepter la vie dans sa nature précaire et transitoire, une leçon de fatalisme pour ceux qui vivent où la terre tremble et d'obstination pour ceux qui décident de s'installer sur les flancs des volcans.

Par Paolo Rumiz, Béatrice Vierne
Chez Flammarion

|

Auteur

Paolo Rumiz, Béatrice Vierne

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature Italienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une voix sortie des profondeurs par Paolo Rumiz, Béatrice Vierne

Commenter ce livre

 

Une voix sortie des profondeurs

Paolo Rumiz trad. Béatrice Vierne

Paru le 27/08/2025

472 pages

Flammarion

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080462503
9782080462503
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.