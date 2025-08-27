Une voix sortie des profondeurs

"On comprend le fatalisme de ceux qui vivent sur une terre qui tremble, mais aussi l'entêtement de ceux qui s'obstinent à vivre cramponnés à un volcan. On sent poindre l'envie de vivre cramponné à l'instant, d'explorer les antres de la Terre et même d'y chercher refuge comme un ermite. On apprend à écouter tout ce qui se trouve au-dessous, plutôt que de contempler ce qui se trouve au-dessus. On devient un sismographe. On comprend, par-dessus tout, que le véritable enfer est celui qui existe à la surface de la planète". Voici un livre qui parle de grondements, de crépitements et de souffle... Paolo Rumiz a ausculté la faille qui déchire l'Italie, de la Sicile au Frioul, celle des éruptions et des tremblements de terre. Ce voyage vers un monde sans étoiles nous fait découvrir l'enfer des crevasses, des fractures et des cratères terrestres et sous-marins. La puissance destructrice des entrailles de la Terre nous contraint à accepter la vie dans sa nature précaire et transitoire, une leçon de fatalisme pour ceux qui vivent où la terre tremble et d'obstination pour ceux qui décident de s'installer sur les flancs des volcans.