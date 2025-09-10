Bienvenue à Neom. Cité futuriste et luxuriante pour les riches et les puissants, plaque tournante entre la Terre et les étoiles, elle abrite aussi ceux que le progrès a laissés derrière. Entre ses avenues vitrées, ses marchés aux fleurs et ses ruines technologiques se croisent humains, robots et mémoires oubliées. Mariam, travailleuse invisible, rêve encore de beauté et d'humanité dans cette ville vendue à l'idée du progrès. Saleh, jeune survivant du désert, transporte dans son sac un artefact oublié, témoin d'une guerre qui ne finit jamais. Et un robot sans nom, rouillé, fatigué, chemine avec une rose à la recherche d'un amour perdu - ou d'un sens à son existence. Dans ce monde où les robots pleurent, où les enfants veulent fuir vers les étoiles et où les chacals parlent encore des vieilles guerres, le passé ressurgit, l'espoir persiste, et une simple fleur peut changer le destin. Avec Neom, Lavie Tidhar tisse une fresque intime et visionnaire, prolongeant l'univers de Central Station, et nous offre un regard émouvant sur un avenir où même les machines rêvent encore.